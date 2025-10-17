Capaz reúne empresas parceiras e passa orientações sobre regras de contratos de aprendizagem

Na manhã desta sexta-feira (17) a Instituição Capaz de Adamantina reuniu representantes das suas empresas parceiras na contratação de jovens aprendizes para passar orientações sobre as regras para a admissão, manutenção e desligamento de aprendizes.

Os assuntos foram apresentados pelos profissionais dos setores Administrativo, de Recursos Humanos e Pedagógico da Instituição.

Foi dada ênfase às diretrizes, baseadas Lei nº 10.097/2000 e no Decreto 9579/18, que estabelecem os direitos e deveres para a contratação de jovens, com idade de 14 a 24 anos, por empresas públicas e privadas com no mínimo sete funcionários registrados, por meio de contratos temporários de aprendizagem.

Hoje, 350 jovens têm a oportunidade de estarem trabalhando e mudando a realidade, sua e da família, por meio das vagas de emprego disponibilizadas pela união entre a Capaz e as dezenas de empresas parceiras de Adamantina, Lucélia e Flórida Paulista.

“Esta reunião era de suma importância porque fazemos questão de sempre cumprir com o nosso compromisso, enquanto instituição gestora, de garantir que a Lei da Aprendizagem seja seguida também no ambiente de trabalho e por isso damos o suporte necessário para que as empresas fiquem muito bem informadas a respeito das regras preconizadas na pelo Ministério do Trabalho”, enfatizou a gerente administrativa Jaqueline Ruiz.Após as explicações dos profissionais da Capaz, foi aberto espaço para que os presentes fizessem perguntas e tirassem dúvidas.

Participaram do encontro representantes do Centro Universitário de Adamantina (FAI), Branco peres Agrobusiness, Portage Confecções, Rede Sete Supermercados, Biscoitos Porto Alegre, Supermercado Godoy , Commar Atacado, Alimenta Agroindústria, Supermercado Real, Unimed Adamantina, Supermercado Mituo, Godoy Advogados. Irmãos Cardoso / WV Eventos, Supermercado Santa Teresinha Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, a Clínica PAI Nosso Lar, a Casa do Garoto e Prefeitura de Flórida Paulista.

Ass. Comunicação

.