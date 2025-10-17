Motorista perde o controle de carro, atinge dois postes e muro no centro de Adamantina

Um acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (17) no centro de Adamantina. Um veículo GM Spin, pertencente à frota da Prefeitura Municipal, colidiu contra um poste de sinalização e, em seguida, atingiu outro poste de iluminação, e por fim, parou ao chocar-se contra o muro de uma residência.



O caso aconteceu na Avenida Antônio Tiveron, número 333, no bairro Vila Jardim. De acordo com informações preliminares, a motorista teria sofrido um mal súbito enquanto conduzia o automóvel, o que fez com que perdesse o controle da direção.



O Corpo de Bombeiros de Adamantina foi acionado e socorreu a mulher que conduzia o carro, que foi encaminhada ao Pronto-Socorro da cidade. Outra pessoa também precisou de atendimento e foi levada por uma ambulância, ambas teriam sido vítimas leves do acidente.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. (Por: Redação / Fotos: Cedidas)

