Congresso Regional da ADNAP acontece hoje com a presença de secretários de Estado e deputados

Acontece nesta sexta-feira (17) com início às 19h o 2º Congresso para o Desenvolvimento da Alta Paulista, com iniciativa e organização da ADNAP (Associação de Direita da Nova Alta Paulista). A agenda previa a presença do governador Tarcísio de Freitas, como divulgado pelos organizadores do evento, porém ele não vai comparecer. O evento segue com a presença de secretários estaduais e deputados.

Segundo a presidente da ADNAP, Vilma Guelsi, na quarta-feira (15) chegou a ocorrer a visita precursora no campus II da FAI, local do evento, pelas equipes de segurança e do cerimonial, procedimento padrão que antecede o deslocamento do governador. Porém, a agenda não se consolidou.

Conforme a agenda divulgada pelo Palácio dos Bandeirantes, nesta sexta-feira, no mesmo horário, Tarcísio participa do Congresso Nacional de Adolescentes (Camp Brasil 2025) da Assembleia de Deus Ministério de Perus, na capital paulista.

Já neste sábado (18), porém, o governador estará na região. Ele participa às 16h, em Lucélia, da formatura do programa Caminho da Capacitação, para alunos da microrregião que participaram da jornada de formação nas duas últimas semanas.



Congresso da ADNAP: desenvolvimento regional

Conforme divulgou a ADNAP, o desenvolvimento regional será o eixo central das discussões, com destaque para áreas estratégicas como infraestrutura, geração de empregos, saúde, educação e políticas públicas. “Queremos que as autoridades conheçam de perto as necessidades da nossa região e possam direcionar políticas e investimentos que melhorem a qualidade de vida da população”, afirmou a presidente da ADNAP, Vilma Guelsi.

O congresso será aberto à comunidade regional e deve reunir empresários, estudantes, representantes da sociedade civil e lideranças políticas.



Secretários e deputados confirmados

Segundo a entidade, estão confirmadas as presenças de:

Deputados federais: Adriana Ventura, Paulo Bilynskyj e Coronel Tadeu

Deputado estadual: Danilo Campetti

Secretários de Estado: Valéria Bolsonaro e Guilherme Piai



Convidado de honra: Takashi Nishimura, empresário de renome nacional e internacional, amigo e apoiador da ADNAP

Articulação regional

Com atuação em 24 municípios da Nova Alta Paulista, a ADNAP tem se consolidado como articuladora política e de investimentos para a região. Conforme Vilma Guelsi, a associação já intermediou mais de R$ 8 milhões em emendas parlamentares, além de buscar visibilidade para uma área historicamente carente de recursos públicos. “A ADNAP atua para que a Nova Alta Paulista deixe de ser lembrada apenas pelas carências e seja reconhecida pelo seu potencial de crescimento”, destacou.