Energisa reúne empresas de telecomunicações para tratar sobre segurança na disposição de cabos em postes em Adamantina

Representantes de empresas de telefonia e internet que prestam serviços no município de Adamantina se reuniram com representantes da Prefeitura Municipal e da Energisa Sul-Sudeste, nesta quinta-feira (16), para abordar a segurança, questões técnicas, responsabilidades referentes à manutenção de cabos de telecomunicação e uso compartilhado das estruturas da rede de energia.

O supervisor de Cadastro da Energisa Sul-Sudeste, Lucas Eduardo Waltrs Reis, explica que a iniciativa visa orientar, esclarecer dúvidas e direcionar as prestadoras de serviços de forma que o uso compartilhado das estruturas seja feito de acordo com as normas técnicas e regulamentadas, garantindo a segurança do sistema elétrico e da comunidade.

“As resoluções das agências de Telecomunicações [Anatel] e de Energia Elétrica [Aneel] trazem regras bem definidas sobre o uso compartilhado dos postes de energia. Infelizmente, há empresas que não observam essas medidas, colocando em risco a segurança da rede de energia e também da população”, alerta Lucas.

Além de elaborar e aprovar um projeto técnico junto à distribuidora de energia antes de iniciar as atividades, as empresas de telecomunicações têm a responsabilidade de manter os cabos alinhados conforme os protocolos técnicas e de segurança, evitando cabos soltos ou muito baixos, bem como outras situações que representam um risco.

“Estamos realizando esse encontro para esclarecer dúvidas comuns entre as prestadoras de serviços de telecomunicações, trazendo orientações objetivas para que possam manter suas redes e equipamentos devidamente adequados”, acrescenta.

Juntamente a essa ação preventiva, a Energisa realiza um monitoramento periódico para identificar empresas que, sem aprovação técnica, oferecem serviços de telefonia ou internet de forma clandestina.

“Pela segurança de todos, a Energisa precisa intervir nessas situações. Mas, está à disposição para orientar as empresas no processo de regularização no que diz respeito ao uso mútuo das estruturas da rede elétrica”, enfatiza Lucas.

Simultaneamente, a Energisa notifica empresas em situações de falta de manutenção de cabos instalados em postes da cidade ou que estejam instalados de forma irregular, representando um risco tanto para a população, quanto para o sistema elétrico.

Segurança da comunidade

Por fim, na reunião tratou-se ainda das orientações que devem ser disseminadas à comunidade sobre como agir ao se deparar com fios soltos em ruas ou calçadas. “Como é difícil para a população diferenciar um cabo de energia elétrica de telefone ou internet, orientamos a comunidade manter a distância e entrar em contato com a Energisa nos canais de atendimento, para que seja enviada uma equipe que realizará os procedimentos técnicos adequados”, finaliza o supervisor.

Para falar com a Energisa, basta acessar um dos canais de atendimento: Call Center – 0800 70 10 326; Gisa (WhatsApp) - www.gisa.energisa.com.br; ou aplicativo para celular Energisa On.

“O trabalho em conjunto entre a Energisa, a Prefeitura e as empresas de telecomunicações é primordial para a solução imediata dos problemas identificados e para a viabilidade na melhoria da qualidade dos serviços prestados à população”, afirma Eder Bonfaim, secretária de Obras e Serviços.

De acordo com o secretário, a ideia da reunião surgiu após conversas recorrentes entre município e concessionária de energia, no objetivo de encontrar uma solução para situações inadequadas de cabos de telecomunicações em diferentes pontos da cidade.

Nesse primeiro encontro participaram representantes de três empresas que mantêm cabeamento de telefonia e internet no município.

Assessoria de Imprensa da Energisa

.