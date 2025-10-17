Medicina da FAI capacita servidores municipais de Adamantina em Primeiros Socorros

Atividade extensionista envolveu cerca de 100 servidores da Secretaria de Obras e Agricultura do município

Em uma ação de integração entre a universidade e a comunidade, os estudantes do segundo termo de Medicina da FAI realizaram, no último dia 29, uma capacitação em “Urgência e Emergência Extra-hospitalar para Leigos”. A atividade extensionista, promovida pela disciplina de Serviços de Saúde na Comunidade, envolveu cerca de 100 servidores da Secretaria de Obras e Agricultura do município. O objetivo da capacitação foi estender o conhecimento teórico e prático da sala de aula para a sociedade, preparando os participantes para agir em situações de emergência do dia a dia.

Durante o treinamento, os servidores aprenderam a identificar e realizar os primeiros socorros em casos de engasgo por corpos estranhos, alimentos ou líquidos, além de saber como proceder em situações de desmaio, convulsões, e em casos de sangramentos. Um dos pontos de destaque da atividade foi o ensino da manobra de reanimação cardiopulmonar (RCP), popularmente conhecida como massagem cardíaca.

A iniciativa faz parte da matriz curricular do curso de Medicina, que prevê atividades extensionistas como forma de aplicar o conhecimento acadêmico em benefício da população. De acordo com a Profa. Me. Dezolina Franciele Cardin Cordioli, “o projeto visa, primeiramente, capacitar os próprios alunos, que então se tornam multiplicadores desse conhecimento essencial para a comunidade”.

A Profa. Dra. Marisa Furtado Mozini destaca que o projeto de “Capacitação em Urgência e Emergência Extra-hospitalar para Leigos” está em desenvolvimento desde 2023 e já capacitou cerca de três mil cidadãos no município de Adamantina. “É a universidade cumprindo seu papel de prestação de serviço público e reforçando nos alunos a importância da cidadania. A FAI não forma apenas profissionais nas mais diversas áreas, ela forma cidadãos com compromisso e responsabilidade”.

Para os estudantes, a experiência também foi enriquecedora. De acordo com a graduanda Isabela Dalarmi, do segundo termo de Medicina, “participar da capacitação foi uma experiência muito especial. Mesmo no primeiro ano, tivemos a oportunidade de aprender técnicas e perceber, na prática, a importância de estarmos preparados para situações de emergência. Para nós, alunos, é muito gratificante participar de uma atividade que aproxima a universidade da comunidade. A Medicina vai muito além da sala de aula: é sobre cuidar, ensinar e realmente fazer a diferença na vida das pessoas”.