ARTIGO: Para além disto ou daquilo no cenário provinciano…

“Querer não é poder. Quem pôde, quis antes de poder só depois de poder. Quem quer nunca há-de poder, porque se perde em querer.” (Fernando Pessoa)

Seb@r.

Em meio aos desencontros que estão ocorrendo em terras provincianas faz alguns meses nas áreas da política e educacional na denominada “Paredes Cinzas”, pode-se escrever que as coisas estão indo aos “trancos e barrancos…

Muitos são os problemas nestes dois lados de um mesmo poder institucionalizado pelas “trocas nada simbólicas”, todavia, mais do que nunca as alterações são mais do que necessárias para que o projeto educacional possa se salvar de um jeito ou de outro…

Muitas são as questões que estão “no ar” com diversas perguntas e dúvidas, entretanto, não existem respostas e o pior, alternativas para recompor o cenário atual e tudo pode ocorrer…

O Gestor Municipal continua “patinando no mesmo lugar” e conta com uma equipe de apoio mais do que limitada em todas as áreas, para isso basta analisar sem mais e sem menos as últimas decisões sobre isso e mais aquilo…

Não se pode avançar sem compromisso com a comunidade provinciana, portanto, torna-se necessário que o mercado fique atendo para as manobras em benefício dos mesmos de sempre…

Muitas obras com problemas nos quatro cantos provincianos, desta forma, não se pode esperar pela boa vontade ou promessas de campanha eleitoral, quando o candidato se colocou como o “salvador provinciano” sobre os desencontros da Gestão anterior, aquela denominada de “pinoquiana”…

Assim, são quase 10 meses que se espera pelo “salto de qualidade”, ainda, para que a Província possa se colocar de fato em algum lugar deste ou do outro lado de um mesmo lado…

Isso sem escrever sobre outros “problemas” localizados nas áreas afins aos interesses da comunidade provinciana, portanto, pode ser aquilo que nunca foi e o pior, nunca será em nível de Gestão Pública…

Afirmou o poeta do outro tempo que “nem tudo que reluz é ouro”, ainda, as “redes sociais” continuam atropelando tudo e todos, desta forma, cada qual deve saber por onde correr quando o “circo pegar fogo”, além do mais ou de menos, disse o outro pensador, a saber; “assim caminha da humanidade”…

Os tais legisladores estão mais ausentes do que nunca, porém, um ou outro se mete a dar “a cara pra bater” em debates específicos relacionados com o controle amplo, geral e irrestrito sobre a Província por meio da opressão para uma repressão…

Como sempre, existe uma minoria que sabe o que está ocorrendo naqueles lados do “quinto andar” com ruídos que chegam do lado das “Paredes Cinzas”, haja visto os últimos acontecimentos patrocinados em nome da magnitude institucional, todavia, “mediados” com aval no estilo mais do que “limitado”…

E vamos que vamos neste “jardim zoológico provinciano” que abriga um pouco de tudo na jaula dos “políticos” sem práxis e muito menos teoria política…

Pra não esquecerem, PERDERAM MANÉS!

Ainda, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com

.