Campeonato de Capoeira em Adamantina reúne participantes de 23 cidades

O Ginásio de Esportes ‘Carlos Santana Bueno’ foi palco na tarde do último sábado (11) do 3º Campeonato de Capoeira do Grupo Estrela da Barra, em Adamantina. O evento reuniu um grande público e movimentou a cidade, sendo um destaque no calendário esportivo e cultural do município.

A competição contou com a participação de 23 cidades: Adamantina, Lucélia, Bastos, Panorama, Herculandia, Paulicélia, Salmourao, Junqueirópolis, Dracena, Presidente Venceslau, Alvares Machado, Presidente Prudente, Nova Guataporanga, Clementina, Caiabu, Inubia, Marília, Brasilândia, Tupi Paulista, Osvaldo Cruz, Tupa, Birigui e Flórida Paulista, mais de 300 inscrições, reunindo capoeiristas de diversas idades e categorias. A organização e coordenação do evento ficaram sob a responsabilidade da professora Suelen, com supervisão geral da Mestre Sara, que conduziram o campeonato com dedicação e excelência.

Na classificação geral por número de medalhas, os destaques foram: Pauliceia – 1º lugar; Dracena – 2º lugar; Adamantina – 3º lugar.

“Agradecemos a Prefeitura de Adamantina, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Turismo e a Assistência Social, que juntos apoiaram e acreditaram na realização deste grande evento. Agradecimentos também aos colaboradores que tornaram tudo possível: Duka Distribuidora, Supermercado Sete, Supermercado Godoy, Real e Lotérica Adamantina. Mais uma vez, a Capoeira mostrou sua força como instrumento de cultura, educação e transformação social, reunindo famílias, incentivando valores e fortalecendo laços entre comunidades”, disse a mestre Sara, responsável pelo Estrela da Barra.

