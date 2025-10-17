Câmara quer informações sobre andamento de projetos para viabilização de casas populares

“Segundo informações da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), o convênio referente às 120 casas populares foi assinado em 2025 e encontrando-se atualmente em fase de análise documental, definição e validação do terreno pela Prefeitura de Adamantina”, assim como tem as 40 casas do programa Minha Casa, Minha Vida, recentemente anunciadas para Adamantina. Diante dessas demandas, os vereadores Aguinaldo Galvão e Daniel Fabri pediram que a Secretaria Municipal de Planejamento informe sobre dos projetos relacionados em andamento no município.

O Requerimento foi apresentado na última sessão da Câmara Municipal. Entres os diversos pontos levantados, constam questionamentos ligados aos terrenos que receberão as moradias e ainda previsão para início das obras ou publicação de edital de licitação, o cadastro da proposta na plataforma TransfereGov e o encaminhamento de documentação necessária à Caixa Econômica Federal.

Além da data de 12 de setembro de 2025 para cadastrar as propostas, de acordo com os legisladores, o Minha Casa, Minha Vida prevê prazo até 10 de março de 2026 para apresentação de documentação junto à Caixa Econômica Federal, sendo fundamental que o município cumpra todas as etapas exigidas para garantir a execução do convênio.

“É de extrema importância da transparência e do acompanhamento público sobre o andamento de programas de moradia que impactam diretamente a qualidade de vida da população”, ponderaram.

Com a aprovação unânime no plenário, a Presidência da Câmara encaminhou o Requerimento à Secretaria Municipal de Planejamento para que forneça as informações dentro do prazo legal.

Por Folha Regional Adamantina

.