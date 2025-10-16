Primeira-dama do Estado visita Adamantina e acompanha programa Caminho da Capacitação

Adamantina recebeu a visita da primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, que acompanhou as atividades do programa Caminho da Capacitação. A visita ocorreu na tarde desta quinta-feira (16), nas carretas do projeto instaladas em frente à Biblioteca Pública Municipal, onde são ministrados cursos gratuitos de qualificação profissional através do programa de capacitação estadual.

Cristiane de Freitas foi recepcionada pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Adamantina, Adelisa Tiveron, vice-presidente do Fundo Social Vilma Gelsi, pelo prefeito José Carlos Tiveron, vice-prefeita Lucia Haga, pelo presidente da Câmara Éder Ruete, além de vereadores, secretários municipais e outras autoridades locais e da região, além de alunos da escola Fleurides.

Em Adamantina, o programa oferece cursos nas áreas de Tecnologia — com formações em Criação de Jogos Digitais e Aplicativos (iniciante e intermediário) — e Gastronomia, com aulas de Aproveitamento Integral dos Alimentos e Auxiliar de Cozinha.

“O Caminho da Capacitação é um projeto que veio para trazer cursos de qualificação profissional à população, para que possa se inserir no mercado de trabalho, seja se empregando ou empreendendo. O importante é transformar vidas e gerar oportunidades”, destacou Cristiane Freitas.

Muito atenciosa, Cristiane Freitas recebeu a todos com carinho e atenção, tirou fotos e agradeceu a recepção na Cidade Jóia.

A visita faz parte do roteiro do nono ciclo do Caminho da Capacitação, que contempla 12 municípios da região. A agenda teve início na quarta-feira (15), passando por Presidente Epitácio, Panorama, Pauliceia, Nova Guataporanga, Tupi Paulista e Dracena. Nesta quinta, o itinerário incluiu Junqueirópolis, Pacaembu, Lucélia, Inúbia Paulista, Osvaldo Cruz, além de Adamantina,

O programa, desenvolvido pelo Fundo Social de São Paulo, leva carretas equipadas que funcionam como salas de aula móveis, oferecendo cursos gratuitos em diversas áreas — como Gastronomia, Beleza e Bem-Estar, Moda, Tecnologia e Inovação, além da Indústria. As aulas são ministradas por especialistas do Centro Paula Souza, com certificado oficial de conclusão.

