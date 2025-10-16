Caminhão tomba em ribanceira da Rodovia Deputado Laércio Corte em Piracicaba

Um caminhão caiu em uma ribanceira da Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), em Piracicaba (SP), após o motorista perder o controle na madrugada desta quinta-feira (16). O acidente ocorreu na altura do km 140 da pista, na região do bairro Santa Rosa.
O acostamento da pista que liga Piracicaba a Limeira (SP) está interditado. O motorista não se feriu, mas a defensa metálica e uma placa de sinalização foram atingidas, segundo a Arteris Intervias, que administra a via. Também houve vazamento de óleo.
De acordo com apuração da EPTV, o veículo continua no local e para sua retirada será necessário interditar a via. A concessionária informou à emissora que a remoção ocorrerá durante a noite, por recomendação da polícia. A medida visa garantir a segurança dos motoristas.
A carreta, que não estava carregada, saiu de Jaguariúna (SP) e tinha Piracicaba como destino.
Por g1 Piracicaba e Região – Foto: Edijan Del Santo/EPTV