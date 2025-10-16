Acidente entre três carros deixa feridos e interdita trecho de rodovia por três horas

Um acidente envolvendo três carros em Jaú (SP) interditou o sentido leste da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros por mais de três horas na madrugada desta quinta-feira (16).
Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), por motivos que ainda não foram esclarecidos, o motorista de um carro que seguia no sentido oeste bateu na traseira de outro que, com o impacto, o motorista perdeu o controle do veículo e invadiu o sentido leste, batendo de frente com um terceiro carro.
No carro que atingiu a traseira do outro ninguém se feriu. Já no veículo atingido na traseira, três pessoas ficaram feridas, uma delas com mais gravidade. E no carro atingido de frente, duas pessoas sofreram ferimentos leves e uma foi socorrida em estado grave.
A Polícia Rodoviária, o Corpo de Bombeiros, o Samu e a Polícia Técnica estiveram no local para prestar socorro. Duas vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa. O tráfego na rodovia já foi liberado.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/Divulgação