Santa Casa de Adamantina abre processo seletivo para Residência Médica 2026

A Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, mantida pela Associação Lar São Fran-cisco de Assis na Providência de Deus, publicou o edital do Processo de Seleção para o Programa de Residência Médica 2026, com vagas de acesso direto na especialidade de Clínica Médica. De acordo com o edital, o processo seletivo será conduzido pela Consesp – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda.

A Residência Médica é uma modalidade de pós-graduação regulamentada pelo MEC e pelo Ministério da Saúde, que funciona em regime de treinamento em serviço, com dedicação exclusiva e carga horária intensa. A aprovação da Santa Casa, para o ofertar a especialização, aconteceu em setembro, com oito vagas, sendo quatro de R1 (primeiro ano), com as inscrições abertas para ingresso ano que vem, e quatro de R2 (segundo ano), que terá seu edital publicado oportunamente.

Conforme o edital desta primeira seleção, o programa oferece quatro vagas, com duração de dois anos e taxa de inscrição fixada em R$ 600,00. O processo segue as diretrizes da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e da legislação federal vigente.

INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 24 de outubro e 28 de dezembro de 2025, pelo site www.consesp.com.br.

O pagamento da taxa deve ser efetuado por boleto até o dia 29 de dezembro, respeitando o horário bancário de Brasília. Após a inscrição, o candidato deve verificar no site da Consesp, em até 48 horas, se o pagamento foi confirmado.

Etapas do processo seletivo

O processo será composto por duas fases presenciais:

-1ª Fase: Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com questões de múltipla escolha e duração de três horas.

-2ª Fase: Avaliação curricular, conforme critérios detalhados no anexo II do edital, também com caráter classificatório e eliminatório.

A prova objetiva será aplicada no dia 11 de janeiro de 2026, em locais a serem divulgados pela organização. O gabarito preliminar será publicado no dia 12 de janeiro, e o resultado preliminar das duas fases no dia 30 de janeiro de 2026.

Os candidatos aprovados deverão efetuar a matrícula nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2026, na Comissão de Residência Médica (COREME) da Santa Casa de Adamantina, localizada na Rua Joaquim Luiz Vian, 209, Vila Cicma.