Congresso da ADNAP reúne secretária do Governo do Estado e cinco deputados em Adamantina

A noite da última sexta-feira (17) marcou um importante momento para a região da Nova Alta Paulista com a realização do 2º Congresso para o Desenvolvimento da Alta Paulista (CPDAP). O evento, promovido pela Associação de Direita da Nova Alta Paulista (ADNAP), reuniu lideranças políticas, empresariais e comunitárias no auditório do campus II da FAI (Centro Universitário de Adamantina), consolidando-se como um espaço de diálogo e articulação regional.

O encontro contou com a presença de cinco deputados e uma secretária de Estado do Governo de São Paulo, além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais e representantes de diversas entidades. O evento foi iniciado com homenagens aos fundados da ADNAP e autoridades.

Entre os nomes que compuseram a mesa principal estavam a secretária estadual de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro; os deputados estaduais Danilo Campetti (Republicanos), Dirceu Dalben (Cidadania) e Mauro Bragato (PSDB); os deputados federais Adriana Ventura (NOVO) e Coronel Tadeu (PL); o empresário Takashi Nishimura, do Grupo Jacto, de Pompeia; além dos anfitriões Vilma Guelsi, presidente da ADNAP, e o prefeito de Adamantina, José Tiveron (NOVO).

Em seu discurso de abertura, Vilma Guelsi, iniciou o evento falando sobre a ausência do governador Tarcisio de Freitas que foi amplamente divulgado pela ADNAP.

Iniciando oficialmente o congresso, Vilma Guelsi, reforçou a importância da união entre os municípios e o papel da associação na construção de um novo momento para a região. “O segundo CPDAP é mais do que um congresso, é um marco histórico. Acreditamos na força da união, e é com essa união que vamos seguir trabalhando para trazer progresso, emprego, saúde, segurança e qualidade de vida para cada cidadão da nossa região”, completou.

Após falaram o prefeito de Adamantina José Tiveron e o empresário Takashi Nishimura, do Grupo Jacto, de Pompeia.

Após o encontro contou com duas importantes palestras. A primeira conduzida por Carlos Barbosa, secretário municipal de desenvolvimento econômico de Adamantina, com o tema “Corredor da Prosperidade”, e a segunda com Denis Sakuma, gerente de planejamento e controle da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia, de Pompeia, que apresentou o Centro de Inovação da Alta Paulista (CITAP). Depois, os convidados da mesa de honra realizaram suas falas e considerações sobre o eixo central da agenda.

Com atuação em 24 municípios, a ADNAP tem se consolidado como uma importante articuladora política e de investimentos na Nova Alta Paulista.

Segundo Vilma, o trabalho coletivo já resultou na intermediação de mais de R$ 8 milhões em emendas parlamentares, que estão sendo direcionadas para diferentes municípios da região.