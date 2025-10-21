Casal é preso com tijolo de maconha e 100 porções de droga em Adamantina

Um homem e uma mulher, de 23 e 19 anos, foram presos por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (20), em Adamantina.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe avistou um carro parado no acostamento durante um patrulhamento e resolveu fazer uma abordagem.

Com um dos ocupantes do veículo, foram encontradas 25 porções de cocaína e uma de maconha prontas para venda.

Questionado sobre as drogas, o suspeito confessou que possuía mais entorpecentes guardados em sua casa e informou que a esposa era a responsável pelas vendas na sua ausência.

Os agentes foram até o local informado e, com o apoio do canil, encontraram mais 74 porções de cocaína já fracionadas e embaladas, além de um tijolo de maconha e objetos para preparo e pesagem.

O casal foi levado à delegacia de Polícia Civil, onde estão presos à disposição da Justiça. (Por: CBN)



