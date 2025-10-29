Van que transportava pacientes bate em caminhão e acompanhante morre na Castello Branco

O acompanhante de um paciente morreu após um acidente entre uma van da Secretaria de Saúde de Bauru (SP) e um caminhão na Rodovia Castello Branco, em Araçariguama (SP), na manhã desta quarta-feira (29).
Conforme apurado pela TV TEM, o acidente aconteceu às 5h, no quilômetro 53 da pista sentido capital. A van, que transportava cinco pessoas, bateu na traseira do caminhão.
Conforme a Prefeitura de Bauru, a van transportava dois pacientes, entre eles uma criança. Com o impacto, o acompanhante, de 24 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O motorista do caminhão não se feriu.
Ainda conforme apurado pela TV TEM, uma faixa precisou ser bloqueada, mas foi liberada logo em seguida. O trânsito flui normalmente e não há registro de congestionamento.
A Secretaria de Saúde de Bauru lamentou o ocorrido e informou, em nota, que está prestando a assistência necessária às famílias dos envolvidos. A causa do acidente será apurada.
Por TV TEM – Foto: Victor Cardoso/TV TEM