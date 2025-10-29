Colisão frontal deixa motorista ferido na SP-284

Uma pessoa ficou ferida em uma colisão frontal na Rodovia Manílio Gobbi (SP-284), em Paraguaçu Paulista (SP), no início da noite desta terça-feira (28).
Segundo informações da Agência de Transportes do Estado de SP (Artesp), o acidente aconteceu por volta das 18h.
O motorista de uma caminhonete contou que trafegava pela rodovia quando foi surpreendido por um utilitário que fazia uma ultrapassagem em sentido contrário.
Ele tentou desviar, mas bateu de frente com o veículo. O motorista do utilitário sofreu ferimentos moderados e foi socorrido e levado para a Santa Casa da cidade.
O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos. As causas do acidente serão investigadas.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/Divulgação