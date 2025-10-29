Câmera flagra motorista de caminhonete em alta velocidade batendo em guarita no interior de São Paulo

Um motorista de 35 anos perdeu o controle de uma caminhonete e bateu contra a guarita de um condomínio de ranchos em Buritama (SP) na tarde de segunda-feira (27).
Câmeras de segurança registraram o momento. Na gravação, é possível ver que o motorista dirige em alta velocidade, atravessa o canteiro e se choca de frente contra a estrutura.
Apesar da velocidade e do impacto, o motorista sofreu apenas ferimentos leves e nenhum funcionário que estava na guarita se feriu.
O boletim de ocorrência foi registrado como não criminal.
Por g1 Rio Preto e Araçatuba, TV TEM – Foto: Reprodução