Museu Catavento itinerante chega a Adamantina trazendo experiências científicas

O Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, chega a Adamantina com o projeto ‘Museu Catavento: Ciência que vai até você’, uma iniciativa que integra o programa CultSP na Estrada e leva experiências científicas a diferentes regiões do Estado.

De 30 de outubro a 2 de novembro, a carreta itinerante ficará aberta à visitação das 8h30 às 17h30, com entrada gratuita.

A carreta já chegou em Adamantina e está estacionada na avenida Adhemar de Barros, 200 – na Praça – em frente a Biblioteca Municipal.

Com 20 metros de comprimento e área interna expansível para 60 m², o veículo reúne nove experimentos interativos nas áreas de física, química, biologia, geografia e história. A estrutura leva ao interior e ao litoral pontos-chave da exposição fixa do Museu Catavento, ampliando o acesso à ciência de forma lúdica e participativa.

EXPERIÊNCIAS E CURIOSIDADES

Durante o circuito de aproximadamente 25 minutos, grupos de até 20 pessoas participam de uma jornada científica acompanhada por quatro educadores, que atuam como mediadores das experiências sobre rodas.

Entre os destaques estão o Gerador de Van de Graaf, que faz os cabelos ficarem em pé por meio da eletricidade estática; a bicicleta ergométrica geradora de energia; uma maquete tridimensional do núcleo da Terra; e uma instalação que reproduz o canto de 30 espécies de aves brasileiras.

A carreta também possui acessibilidade e, além das atividades internas, contará com oficinas educativas na área externa, desenvolvidas em parceria com espaços culturais locais.

A iniciativa reforça a missão do Museu Catavento de democratizar o conhecimento científico e despertar o interesse pela ciência em todas as idades.

.