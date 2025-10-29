Moradora de Adamantina ganhadora de R$ 500 mil no sorteio da Cia. Cap afirma que dinheiro irá ajudar familiares

No quarto sorteio do CiaCap no último domingo, o prêmio de R$ 500 mil foi para Érika Fernanda Mantovani, moradora de Adamantina. O cupom vencedor foi emitido pela PDV Palhacinha Izaura, do Magazine Luiza. A notícia da vitória foi recebida com euforia e incredulidade pela ganhadora, que soube do prêmio através de um colega de trabalho enquanto saía da missa.

UMA VIDA DE TRABALHO E A ALEGRIA DA PREMIAÇÃO

Érika exerce a mesma profissão há 35 anos, onde começou e cresceu na empresa. “Foi o meu primeiro emprego. Só foi crescendo um pouquinho”, contou ela, emocionada. A ganhadora relatou que a comemoração foi intensa e envolveu toda a família, incluindo seu avô de 99 anos e seu pai, que é acamado. “Foi uma emoção surreal. Nem eu acredito. Até fui dormir pensando: ‘Será que eu tô sonhando ou é verdade?'”, disse.

O SONHO DO APARTAMENTO E A BENÇÃO EM DOBRO

O prêmio chega como uma resposta a um desejo recente da família. “Eu acabei de conversar com meu filho, faz o quê? Uma semana, que a gente queria dar entrada num apartamento pra ele”, revelou Érika. Ela contou que, na noite anterior, foi à igreja e pediu a Deus uma forma de ajudar o filho nesse “primeiro momento da vida dele”. Além de realizar o sonho do filho, parte do valor será usada para cuidar da saúde do seu pai. “Essa premiação vai ajudar, principalmente, duas pessoas que são razão da minha vida: meu pai e meu filhão do coração”, declarou.

AJUDANDO O PRÓXIMO E O HOSPITAL DE ESPERANÇA

A campanha de sorteio tem uma vertente social, destinando parte dos recursos ao Hospital de Esperança. Sobre isso, Érika deixou um recado: “Que todas as pessoas, tá, que puderem ajudar, porque da mesma forma que você ajuda pessoas que estão precisando, você se autoajuda”. Ela mesma citou que havia ganhado um prêmio menor de R$ 2 mil em julho e, ao comprar novamente para contribuir com a causa, foi surpreendida com o prêmio máximo. “Foram R$ 500 mil que vão ajudar tanto o hospital quanto a minha família”, finalizou, destacando o ciclo de solidariedade e prosperidade.

Foto e Reportagem: O Imparcial

.