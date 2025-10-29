Carreta com toneladas de fertilizante tomba em rodovia no interior de SP

Uma carreta com 32 toneladas de fertilizante tombou na Rodovia Nilo Paulo Romano, em Dois Córregos (SP).
Segundo informações da Agência de Transportes do Estado de SP (Artesp), o acidente foi por volta das 16h30 da segunda-feira (27), no sentido leste, por motivos ainda a serem esclarecidos.
Ainda segundo a informações disponibilizadas pela Artesp, o motorista perdeu o controle da carreta, tombou sobre a faixa 2 de rolamento e se chocou contra a barreira de concreto.
A Polícia Rodoviária, o Corpo de Bombeiros e a Cetesb estiveram no local e conseguiram remover a carreta da pista e retirar o motorista das ferragens com ferimentos moderados.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/Divulgação