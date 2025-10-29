Close Menu
Duas pessoas ficam feridas após carro bater contra boi em rodovia do interior de SP

Duas pessoas ficaram feridas após um carro colidir com um boi na rodovia dos Barrageiros (SP-595), próximo a Santa Fé do Sul (SP), neste domingo (27).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal estava no meio da pista, e o motorista não conseguiu frear a tempo.

As duas pessoas que estavam no veículo tiveram ferimentos leves, receberam atendimento no local e foram encaminhadas para um hospital de Santa Fé do Sul.

O boi, que estava morto, foi recolhido, e a polícia também tenta localizar o responsável.

Conforme a legislação brasileira, o tutor do animal pode ser responsabilizado por quaisquer danos e acidentes que ele possa causar.

Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Reprodução / Whatsapp

 
