Governo do RJ confirma 121 mortos em megaoperação; moradores retiram dezenas de corpos de mata

O governo havia informado em balanço na terça que havia 64 mortos, sendo que 4 eram policiais civis e militares.

Mas, na manhã desta quarta, o governador Cláudio Castro (PL-RJ) só confirmou oficialmente 58 mortos, sendo que eram 54 criminosos. Ele não esclareceu por que o número do balanço de ontem foi alterado.

Em coletiva, a cúpula da segurança do RJ atualizou os números: 4 policiais e 117 suspeitos mortos.

Moradores afirmam ter encontrado 74 mortos na mata, que foram levados uma praça na Penha. Secretário da Polícia Civil fala em “63 corpos achados na mata”.

Haverá uma perícia para ver se há relação entre essas mortes e a operação.