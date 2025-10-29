Comerciantes de Adamantina são incentivados a planejar vendas e aproveitar datas comemorativas em palestra do Sincomercio

Na manhã desta quarta-feira (29), empresários e comerciantes de Adamantina e região participaram da palestra “Venda Mais e Melhor nas Datas Comemorativas”, promovida pelo Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato Patronal do Comércio Varejista), em parceria com a FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo). O encontro gratuito reuniu empreendedores interessados em aprimorar suas estratégias de vendas e explorar melhor o potencial do calendário comercial.

O palestrante Guilherme Dietze, assessor econômico da FecomercioSP, destacou a importância do planejamento e da organização antecipada para obter bons resultados.

“Mostramos a importância de montar estratégias com antecedência, especialmente agora com a chegada da Black Friday e do Natal”, afirmou. “Há uma dificuldade muito grande dos empresários em se planejarem. O ideal é pensar com pelo menos 30 dias de antecedência nos grandes eventos, como o Natal, o Dia das Mães, a Páscoa ou o Dia dos Namorados. Quando não há planejamento, o comerciante acaba precificando errado, improvisando ações de última hora e, depois, atribuindo os resultados ruins à economia. Mas, na verdade, o problema está na falta de estratégia e organização”, completou Dietze.

Durante a palestra, foram apresentadas ferramentas práticas e de baixo custo para potencializar as vendas, incluindo o uso do marketing digital, das redes sociais e de ações criativas em datas menos exploradas — como o Dia dos Avós ou o Dia da Cerveja —, que também podem gerar movimentação no comércio.

O presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista, Sérgio Vanderlei, ressaltou que a iniciativa reforça o papel do sindicato em apoiar os empreendedores locais e incentivar o uso inteligente das oportunidades do ano.

“Essa é mais uma parceria importante com a FecomercioSP, que tem olhado com atenção para o interior. O comércio vive das datas comemorativas — Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal —, mas existem muitas outras que também podem ser aproveitadas. O comerciante precisa estar atento, usar a inteligência artificial, as redes sociais, a imprensa, divulgar seu produto e se preparar. Todo mundo precisa de um motivo para presentear, e o comércio precisa estar pronto para isso”, destacou.