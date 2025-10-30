CIDO FERRAMENTAS é a maior locadora da Nova Alta Paulista

A Cido Ferramentas, de Adamantina, consolidou-se como a maior locadora e empresa de vendas de ferramentas e equipamentos da região da Nova Alta Paulista. Esse destaque é fruto do empenho, dedicação e trabalho sério do empresário Aparecido Nonato, de sua esposa e parceira Ivani, da família e da equipe de funcionários altamente capacitados, que contribuem diariamente para o sucesso da empresa.

A Cido Ferramentas oferece aos clientes de Adamantina e região um espaço amplo e bem estruturado, com exposição de diversos produtos, uma oficina completa e um barracão próximo à loja, que abriga os equipamentos disponíveis para locação e manutenção.

Seja para obras de pequeno, médio ou grande porte, a Cido Ferramentas é a parceira ideal para aluguel ou compra de equipamentos.

Contato: (18) 3522-2216 / 99764-5799.

