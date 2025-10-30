Menos de seis anos após ser inaugurado, prédio do CIS já precisa de reforma

Inaugurado há seis anos, o prédio do CIS (Centro Integrado de Saúde) já apresenta necessidade de completa reforma, tendo em vista que vem apresentando processo de deterioração com desgastes em todos os setores.

A situação foi levantada pelos vereadores durante a última sessão ordinária da Câmara Municipal, quando apresentaram a Indicação nº 393/25 com pedido de revitalização endereçado à Secretaria Municipal de Planejamento.

Vale lembrar que a construção do imóvel público – destinado inicialmente para ser uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) – se arrastou durante nove anos, desde o início no dia 24 de maio de 2011 na Administração Kiko Micheloni, passou pelas gestões Ivo Santos e Márcio Cardim, até a entrega à população no dia 9 de dezembro de 2019. Para se ter uma ideia a data estipulada para o término das obras era 24 de janeiro de 2012.

“Uma unidade de saúde deve destacar a necessidade de melhorar os serviços de qualidade e segurança do atendimento, com boa adequação do seu espaço físico, e garantir um ambiente acolhedor e funcional”, justificaram os vereadores, cujo pedido de revitalização foi enviada à secretaria para análise.

O CIS fica localizado na Rua Josefina Dall’Antônia Tiveron, entre os prédios da Polícia Militar, Tribunal de Contas e CREA.

Por Folha Regional Adamantina

