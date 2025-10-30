Conselho de Técnicos busca audiência com governador para tratar de projetos

Durante a formatura do programa Caminho da Capacitação, realizada em Lucélia, no dia 18 de outubro, o conselheiro do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo – “CRT-SP”, Adão Roberto Ricci, entregou pessoalmente ao governador Tarcísio de Freitas um ofício assinado pelo presidente do conselho, Gilberto Takao Sakamoto.

No documento, o CRT-SP expõe problemas enfrentados pelos técnicos na elaboração e execução de projetos de prevenção e combate a incêndio junto ao Corpo de Bombeiros. O conselho solicita o agendamento de uma audiência para apresentar o caso diretamente ao governador, com o objetivo de buscar uma solução definitiva.

Segundo o ofício, a situação tem prejudicado o trabalho de milhares de profissionais legalmente habilitados e afetado a sociedade, que depende de serviços seguros e devidamente regulamentados.

O governador acolheu o pedido e destacou que vai buscar viabilizar uma agenda com os responsáveis pelo CRT junto com o Governo do Estado.

O CRT-SP reforça a importância de uma resolução para garantir eficiência e segurança nos projetos de prevenção a incêndios no estado.

Por Folha Regional Adamantina

.