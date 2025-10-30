Supervisor do Ministério da Saúde cumpre agenda em Adamantina com visitas a Santa Casa, Prefeitura e Sindicado dos Servidores

O Supervisor Administrativo da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos (ASPAR) do Ministério da Saúde, Humberto Tobé, cumpriu agenda em Adamantina. A agenda foi realizada ainda em diversas cidades da Nova Alta Paulista coordenador por Sidney Teruel que esteve presente.

Na noite do dia 22 (quinta-feira), foi recebido na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Região de Adamantina, com a presença do presidente da entidade, Nivaldo Martins do Nascimento (Londrina), da secretária municipal de Saúde, Elisabete Cristina Jacomasso Marquetti, do vereador Cid Santos, servidores municipais e colaboradores da área da saúde.

Durante a reunião, o Sindicato apresentou a Tobé um documento oficial com solicitações voltadas ao financiamento e ampliação dos serviços de saúde, especialmente relacionados à Santa Casa de Misericórdia de Adamantina e ao atendimento de pacientes oncológicos da microrregião.

SANTA CASA

Já na manhã de sexta-feira (23), o assessor Humberto Tobé, esteve em visita à Santa Casa de Misericórdia de Adamantina.

Participaram da reunião o Diretor Administrativo da Santa Casa Renato Sobral, Diretor Clínico Geral e da UTI Dr. Luis Francisco, o Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Adamantina Dr. Carlos Scarazzato, a Secretária Municipal de Saúde, Elisabete Cristina Marquetti; o vereador Helio José dos Santos.

O encontro teve como objetivo avaliar as demandas da instituição junto ao Ministério, fortalecer os serviços prestados pelo hospital regional e discutir os desafios do SUS, além dos programas “Agora Tem Especialistas” e Novo PAC da Saúde.

PREFEITURA

E na tarde de sexta-feira (23), o assessor do Ministério da Saúde participou de uma importante reunião no Gabinete do Prefeito de Adamantina, José Carlos Tiveron, onde também estiveram presentes o Chefe de Gabinete, Wilson Alcântara, a Secretária Municipal de Saúde, Elisabete Cristina Marquetti, o Diretor de Convênios, Rodrigo Lima e o vereador Helio José dos Santos.

O encontro teve como objetivo alinhar demandas do município junto ao Ministério da Saúde, visando fortalecer e ampliar os serviços oferecidos à população por meio da rede municipal.

Adamantina já foi contemplada com três Combos de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde, que serão entregues em breve.

A reunião reforça o diálogo direto entre a Administração Municipal e o Ministério da Saúde, ampliando as oportunidades para implantação de novos programas e convênios com o Governo Federal.

O Supervisor do Ministério da Saúde, Humberto Tobé, esteve ainda na redação da TV Folha Regional e site adamantinaNET onde concedeu entrevista.

