Comércio de Adamantina terá horários estendidos na Black Friday e no fim de ano

O clima de fim de ano começa a tomar conta do comércio de Adamantina, e o setor se prepara para um dos períodos mais movimentados do calendário. O Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista das regiões de Adamantina, Osvaldo Cruz, Lucélia e Tupã) definiu os horários especiais de funcionamento que vão contemplar a Black Friday, o feriado municipal de 8 de dezembro e as semanas que antecedem o Natal.

A medida visa atender ao aumento no fluxo de consumidores e impulsionar as vendas no comércio local, criando mais oportunidades tanto para lojistas quanto para o público.

BLACK FRIDAY ABRE CALENDÁRIO DE HORÁRIOS ESPECIAIS

A tradicional Black Friday, marcada para o dia 28 de novembro, será o pontapé inicial da programação especial. Na data, as lojas funcionarão em horário estendido, das 9h às 20h, sem intervalo.

No sábado seguinte, 29 de novembro, o atendimento será das 9h às 14h.

FERIADO DE 8 DE DEZEMBRO

Durante o feriado municipal de Nossa Senhora Imaculada Conceição, celebrado em 8 de dezembro (segunda-feira), o comércio também abrirá as portas, das 9h às 15h.

A abertura neste dia ocorrerá em compensação ao fechamento do dia 2 de janeiro (sexta-feira), quando as lojas permanecerão fechadas.

EXPEDIENTE AMPLIADO NO PERÍODO NATALINO

Com a chegada do Natal, o ritmo do comércio se intensifica. A partir de 10 de dezembro, os horários passam a ser diferenciados:

De 10 a 12, de 15 a 19 e nos dias 22 e 23 de dezembro, o atendimento será das 9h às 22h.

Nos sábados 13 e 20 de dezembro, as lojas funcionarão das 9h às 15h.

Já na véspera de Natal (24), o comércio atenderá até as 16h.

Após o feriado de 25 de dezembro, as atividades serão retomadas no dia 26, a partir das 12h.

ACORDOS FIRMADOS ENTRE SINDICATOS

Os horários especiais constam na Convenção Coletiva de Trabalho de Horários e na Convenção Coletiva Socioeconômica, firmadas na última terça-feira (21) entre o Sincomércio e o Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de Tupã e Região).

Os acordos garantem a legalidade do funcionamento ampliado, assegurando direitos e condições de trabalho para os comerciários durante o período de maior movimento do ano.

.