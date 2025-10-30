Prefeitura de Adamantina firma convênio da Atividade Delegada com o Corpo de Bombeiros

Na manhã desta sexta-feira (24), foi realizada a solenidade de Valorização do Policial Militar pelo 3º Subgrupamento de Bombeiros do 14º Grupamento de Bombeiros, que compreende o município de Adamantina.

A solenidade teve como objetivo homenagear e reconhecer os bons serviços prestados pelos profissionais do subgrupamento, com a entrega de láureas de mérito pessoal aos bombeiros que se destacaram em suas funções. Receberam a honraria bombeiros de Adamantina, Dracena e Osvaldo Cruz.

Durante o evento, que foi realizado na Biblioteca Municipal foi realizada a assinatura do convênio da Atividade Delegada, entre a Prefeitura de Adamantina e o Corpo de Bombeiros.

Com a assinatura do convenio, a partir de agora, será possível empregar militares do Estado, fardados e munidos de equipamentos de proteção individual, em escala especial e em locais a serem especificados, para:

-Realização da poda da arborização urbana, conforme o artigo 21 da Lei Municipal nº 3.286, de 27 de dezembro de 2007;

-Atuação como rádio-operador e condutor de veículos de emergência, conforme a Portaria GM nº 2.048, de 5 de novembro de 2002, capítulo IV, que trata do atendimento pré-hospitalar.

O prefeito José Carlos Tiveron destacou a atualização do valor da atividade delegada neste ano. “Agora damos mais um passo importante, firmando este convênio da Atividade Delegada dos Bombeiros, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo — um marco que fortalece o atendimento à população e amplia a presença dos bombeiros nas ações de prevenção, segurança e proteção da vida”, afirmou.

O comandante do 14º Grupamento de Bombeiros, Major PM Cláudio Aranda Selvério, agradeceu a parceria com a Prefeitura de Adamantina.

“Obrigado por este momento de partilhar a assinatura da Atividade Delegada. O munícipe será beneficiado com o resultado desse trabalho. Agradeço aos nossos veteranos que estiveram aqui e ao efetivo da Defesa Civil, que tem feito a diferença em grandes cenários. No ano passado, tivemos um grande número de ocorrências e a Defesa Civil foi fundamental. Este ano, mesmo com situações menores, o volume de ocorrências foi maior, seja por fogo ou chuva, o que mostra a importância dessa parceria”, finalizou.

