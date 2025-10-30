Close Menu
Alunos de Medicina Veterinária da FAI realizam visita técnica ao Zoológico Municipal de Bauru

Os alunos do 8º termo do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Adamantina realizaram, no dia 23 de outubro, uma viagem técnica ao Zoológico Municipal de Bauru. A atividade integrou as práticas da disciplina Clínica e Cirurgia de Animais Selvagens e Exóticos, e teve como objetivo proporcionar aos estudantes uma vivência real sobre o manejo, contenção e cuidados clínicos com animais silvestres.

Segundo o docente responsável pela disciplina, Prof. Me. José Antônio Marciano, a visita permitiu aos alunos observarem de perto as rotinas e técnicas utilizadas em um ambiente profissional.

“Assim como nas disciplinas de clínica de pequenos e grandes animais, é essencial que os estudantes vejam na prática como funciona uma clínica voltada para animais silvestres. Eles aprendem sobre contenção, manejo, alimentação e todo o funcionamento de um zoológico, o que amplia muito o conhecimento adquirido em sala de aula”, destacou o professor.

Durante a visita, os alunos acompanharam o trabalho das equipes do zoológico, que naquele dia estavam realizando a introdução de novos animais. A experiência foi enriquecida pela possibilidade de observar os cuidados diários e os procedimentos realizados para garantir o bem-estar das espécies.

A viagem também teve destaque na imprensa: os alunos José Guilherme e Antônio, ambos do 8º termo, foram entrevistados pela equipe da TV SBT.

Além das atividades externas, a disciplina proporciona aos estudantes a participação em atendimentos e cirurgias de animais silvestres na própria clínica da FAI.

“Nós realizamos atendimentos clínicos e cirúrgicos de animais trazidos pela Polícia Florestal e por municípios da região. Recentemente, por exemplo, tratamos um urubu e um jabuti encontrados feridos. Nessas ocasiões, os alunos auxiliam nos procedimentos e aplicam na prática o que aprendem em aula”, ressaltou o docente.

 

Por Jéssica Nakadaira

 

 

