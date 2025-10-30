Polícia Civil participa de evento do Outubro Rosa em Adamantina

Na tarde desta quarta-feira (28), a Delegada Titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Adamantina, Dra. Patrícia Tranche Vasques, ministrou uma palestra com o tema “Polícias Civil e Militar: Juntas, Fortalecendo Mulheres”, durante evento alusivo à campanha Outubro Rosa.

O encontro foi realizado na sede da 2ª Companhia da Polícia Militar e reuniu policiais civis e militares, servidoras aposentadas e as convidadas e palestrantes Dra. Érika Masteline Medina, Cecília Pironi de Oliveira (Rede de Combate ao Câncer) e Maria Paula Teotônio Pila de Souza, em um momento de reflexão, valorização e fortalecimento da mulher policial, tanto no âmbito profissional quanto pessoal.

Participaram do evento as Escrivãs de Polícia da DDM de Adamantina: Jaqueline Rosa Budóia, Thais Mie Ito e Tamires Santos Bortolozo, a Investigadora de Polícia Natália Demarque Lima, e as Escrivãs de Polícia aposentadas Edna Lúcia de Oliveira Lima e Mary Alves dos Santos.



O evento também prestou homenagem a mulheres que enfrentaram e superaram graves desafios de saúde, como a Escrivã de Polícia aposentada do 2° D.P., Luíza Aparecida Cavallo Netto, a funcionária pública municipal, genitora do Cb. Fabiano, Dirce Bortoli Rufino, a Investigadora de Polícia da DISE Nicoly Rossi Jaccoud e a professora estadual aposentada, Cleides Ribeiro Tranche, genitora da Dra. Patrícia.

A programação contou ainda com sorteio de brindes, momentos de confraternização entre as participantes e a presença de autoridades, incluindo a Major PM Simone Cristo, Subcomandante do 25º BPM/I, que destacou a importância da união entre as instituições policiais na promoção da saúde, do bem-estar e da valorização das mulheres na segurança pública.

