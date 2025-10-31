Indicada instalação de câmeras de segurança nas imediações das escolas de Adamantina

Com base nas políticas públicas de proteção à infância, prevenção à violência escolar e promoção de ambientes educacionais mais seguros e acolhedores, foi apresentada na Câmara de Adamantina a Indicação nº 391/25 que visa à Prefeitura estudar a instalação de câmeras de segurança nas imediações das escolas do município. O que poderia ser feito por meio de parceria com a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo.

Segundo justificado pelos vereadores propositores, Prof. Hélio Santos, Rogério Sacoman, Marta Almeida e Daniel Fabri, atualmente, diversos fatores têm evidenciado a importância da adoção de medidas preventivas, como aumento de ocorrências nas imediações escolares (furtos, vandalismo, uso de entorpecentes e situações de conflito), a necessidade de preservação do patrimônio público, a inibição de comportamentos inadequados (aliciamento de menores, bullying fora dos portões escolares, e aglomerações que comprometam a segurança, e o monitoramento do fluxo de pessoas e veículos contribuindo para a organização do trânsito nos horários de entrada e saída, entre outros.

“Há uma preocupação com a segurança e o bem-estar de alunos, professores, funcionários e da comunidade escolar como um todo. E a implantação de um sistema de vídeo monitoramento é uma iniciativa estratégica e preventiva”, ponderam.

Os autores do documento legislativo também chamam a atenção para a importância e destacam a urgência de ter câmeras nos veículos utilizados no transporte escolar dos alunos das unidades de ensino das redes municipal e estadual do município.

“A adoção dessa medida visa não apenas aumentar a segurança dos estudantes, mas também proporcionar maior tranquilidade às famílias e garantir mais transparência e controle sobre os serviços prestados”, explicaram.

Após passar pelo plenário a Indicação foi encaminhada ao Poder Executivo para que analise o possível atendimento das solicitações.

Por Folha Regional Adamantina

