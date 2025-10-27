Sicredi Centro Oeste Paulista: 25 anos cooperando com pessoas, sonhos e futuro

O Sicredi Centro Oeste Paulista mostra que desenvolvimento não se mede apenas em números, mas em oportunidades que florescem quando as pessoas escolhem crescer juntas



Há 25 anos, uma ideia simples, porém transformadora, começou a mudar o destino de inúmeras comunidades do interior paulista: a de que crescer só tem sentido quando todos crescem juntos.

Em 2025, o Sicredi Centro Oeste Paulista celebra suas bodas de prata, um marco que representa muito mais do que tempo — simboliza um legado de cooperação, confiança e compromisso com o desenvolvimento regional sustentável.

De três histórias, nasceu uma força ainda maior

Em 5 de novembro de 2016, três cooperativas — Sicredi Centro Oeste (Marília), Sicredi Centro Paulista (Bauru) e Sicredi Nova Alta Paulista (Dracena) — decidiram somar experiências, compartilhar valores e unir propósitos. Dessa união nasceu a Sicredi Centro Oeste Paulista, uma instituição que cresceu sobre bases sólidas: a confiança de seus associados, o trabalho conjunto e o ideal de que o sucesso é coletivo.



O resultado dessa fusão é uma cooperativa que hoje abrange 84 municípios do estado de São Paulo, de Brotas a Panorama, com 23 agências distribuídas em 15 cidades e mais de 65 mil associados.

Mas o verdadeiro impacto desses números está nas histórias de vida que eles representam: no agricultor que modernizou sua produção, na empresária que ampliou o comércio local, na família que conquistou o sonho da casa própria e no jovem que aprendeu a investir com consciência.

Cada conquista é um lembrete de que o cooperativismo não é apenas um modelo econômico — é uma forma de fazer a vida acontecer em comunidade.

O cooperativismo que transforma territórios

O que diferencia o Sicredi é o seu modo de agir. Aqui, as pessoas não são clientes, são donas da cooperativa. Cada associado tem voz, voto e participação nos resultados. Essa estrutura democrática faz nascer um sentimento de pertencimento raro no setor financeiro — uma ligação que ultrapassa o balcão de atendimento e se estende às praças, escolas, lavouras e pequenas empresas da região.

Como costuma afirmar João Salvi, presidente da Sicredi Centro Oeste Paulista, em uma das edições do Café com Sicredi — evento que reúne a imprensa regional para apresentação de resultados —, “Nosso maior objetivo é gerar prosperidade nas comunidades. Quando um associado cresce, todos crescem juntos.”

Essa visão resume o propósito cooperativo que move o Sicredi há décadas.

Ao reinvestir parte dos resultados nas próprias regiões, a Sicredi Centro Oeste Paulista fortalece o comércio, apoia produtores rurais, estimula o empreendedorismo e promove ações de educação financeira, cultura e sustentabilidade. Cada iniciativa apoiada reflete o compromisso de crescer com responsabilidade social e ambiental, garantindo que o desenvolvimento alcance todos os que fazem parte da cooperativa.



Um movimento que atravessa gerações

A Sicredi Centro Oeste Paulista integra o Sistema Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil — com mais de 120 anos de história, 8,5 milhões de associados e 2,8 mil agências distribuídas por todos os estados brasileiros e o Distrito Federal.

Mas, apesar da grandiosidade do sistema, a essência permanece: o atendimento humano e a proximidade com as pessoas.

Em um cenário em que as instituições financeiras tendem à automatização e à distância, o Sicredi segue na contramão, mantendo-se presente e acessível. As decisões são tomadas perto das pessoas, e as soluções são pensadas com base nas realidades locais.

Essa presença humana é o que garante a confiança e o vínculo de longo prazo que tantos associados destacam. O Sicredi não apenas oferece crédito, mas acredita junto — e isso faz toda a diferença.



Bodas de prata: um marco que pertence a todos

Celebrar 25 anos de Sicredi Centro Oeste Paulista é celebrar cada história que ajudou a construir essa trajetória. É um tributo aos agricultores que confiaram no crédito cooperativo quando poucos acreditavam, aos empreendedores que transformaram pequenas ideias em negócios sólidos e às famílias que aprenderam a planejar o futuro com mais segurança.

A cooperativa chega às bodas de prata com um olhar voltado para o amanhã, mas com os pés firmes na terra que a viu nascer.

São 25 anos de presença ativa nas comunidades, promovendo projetos sociais, capacitações, palestras, campanhas de arrecadação, programas de incentivo à educação financeira e iniciativas que valorizam a cultura e o meio ambiente.

Mais do que oferecer serviços financeiros, o Sicredi tem se mostrado um agente de transformação social, aproximando pessoas e promovendo desenvolvimento humano.

Em cada cidade onde uma agência é inaugurada, há um novo ponto de encontro, uma nova oportunidade de pertencimento e um novo capítulo na história da cooperação.



Cooperar é semear o futuro

O Sicredi Centro Oeste Paulista chega aos seus 25 anos olhando para o futuro com a mesma coragem e propósito que marcaram o início dessa caminhada.

A cooperativa se mantém firme na missão de conciliar crescimento econômico e responsabilidade social, com foco em inovação, sustentabilidade e educação cooperativa.

Os desafios são novos, mas os valores continuam os mesmos.

No cooperativismo, o sucesso de um é o sucesso de todos. É essa certeza que sustenta a confiança dos associados, move as equipes e inspira cada decisão.



Mais do que uma instituição financeira, o Sicredi é uma rede de pessoas conectadas por um ideal comum: o de construir um futuro mais próspero, equilibrado e humano.

Assim, ao celebrar suas bodas de prata, o Sicredi Centro Oeste Paulista reforça que o verdadeiro valor do tempo está nas relações construídas, nos sonhos realizados e nas comunidades fortalecidas.

Porque cooperar é acreditar no poder do coletivo — e é isso que transforma o presente em futuro.

Por: Diego Fernandes Silva – / Adamantina NET – Fotos: Arquivo Adamantina NET



