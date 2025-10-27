Avião de pequeno porte cai após tentar decolar

Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste domingo (26) após tentar decolar no Aeroporto de São Lourenço (MG). Conforme o Corpo de Bombeiros, os dois passageiros que estavam na aeronave, um casal de Cosmópolis (SP), saíram ilesos e dispensaram atendimento médico.
Segundo o secretário de Turismo de São Lourenço e coordenador do aeroporto, Luiz Cláudio Maciel, o acidente pode ter sido provocado por uma condição climática. Ele também afirmou que o avião estava com a documentação e inspeções regulares, realizadas em junho deste ano.
A aeronave caiu em uma área de mata do aeroporto. Com o impacto da queda, houve vazamento de combustível que, pouco tempo depois, foi contido pelos militares.
Sobre a aeronave
De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), a aeronave com matrícula PU-LPT é uma Dynamic WT-9 fabricada em 2010. O modelo é classificado como aeronave de pouso convencional, com dois assentos e capacidade para um passageiro além do piloto.
O avião está registrado na categoria “PET – Construção Amadora” e possui situação de aeronavegabilidade normal, sendo classificado como experimental. A operação é negada para táxi aéreo. O tipo de voo autorizado é VFR diurno (regras de voo visual durante o dia), exigindo tripulação mínima de um piloto com habilitação AAFT.
Segundo o registro, a última transferência de propriedade foi realizada em 30 de agosto de 2024 e não há gravames vinculados à aeronave.
Investigação
À EPTV, afiliada Rede Globo, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), informou que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III) foram acionados para a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave.
Nessa etapa, são coletadas informações e preservados elementos importantes para identificar os fatores que contribuíram para o acidente. A investigação tem caráter preventivo, sem objetivo de atribuir culpa, e o relatório final deve ser divulgado no site do CENIPA assim que concluído.
Por g1 e EPTV Sul de Minas — São Lourenço, MG – Foto: Reprodução/Luiz Cláudio Maciel