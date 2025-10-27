Helicóptero com duas pessoas cai em pesqueiro no interior de São Paulo

Um helicóptero com duas pessoas a bordo caiu no tanque de um pesqueiro na tarde deste domingo (26), em São Roque (SP). O acidente foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros.
De acordo com a corporação, quando a equipe chegou ao local, piloto e passageiro já haviam sido resgatados. Um barco foi usado no socorro. Apenas o piloto teve escoriações em uma das mãos. A segunda pessoa que estava na aeronave não teve ferimentos.
O local onde a aeronave caiu fica a cerca de 300 metros de heliponto. O helicóptero havia partido da cidade de Jundiaí. O pesqueiro fica na Estrada do Vinho, um dos pontos turísticos mais importantes de São Roque.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros no local até as 17h deste domingo. No mesmo horário, a aeronave ainda continuava na água. Não há informações sobre as causas do acidente.
Por g1 Sorocaba e Jundiaí – Foto: São Roque Notícias/Divulgação