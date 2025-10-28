CLÍNICA BONINI: cuidando da sua saúde com excelência e humanização em Adamantina

A saúde dos ossos, articulações e músculos merece atenção especial e em Adamantina, o nome do dr. Paulo Bonini é referência quando o assunto é ortopedia e traumatologia. À frente da Clínica Bonini, o médico tem se dedicado a oferecer um atendimento moderno, preciso e humanizado, voltado à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças do sistema musculoesquelético.

Localizada na avenida Rio Branco, 150, em ponto estratégico próximo à Santa Casa de Adamantina, a Clínica Bonini se destaca pela estrutura completa e por reunir uma equipe de profissionais especializados em diversas áreas da saúde. Além da ortopedia, o espaço oferece atendimentos nas especialidades de oftalmologia, nefrologia, ginecologia, cardiologia, endocrinologia e nutrição, proporcionando cuidado integral aos pacientes.

Com tecnologia de ponta e compromisso com o bem-estar, a Clínica Bonini alia experiência médica e acolhimento para garantir diagnósticos assertivos e tratamentos personalizados. “Nosso objetivo é promover qualidade de vida, ajudando as pessoas a se manterem ativas e saudáveis em todas as fases da vida”, destaca o dr. Paulo Bonini.

Seja para avaliar a saúde dos ossos e articulações, cuidar da visão, do coração ou do equilíbrio metabólico, a Clínica Bonini é hoje uma referência regional em atenção integral à saúde, sempre com o foco no paciente.

Clínica Bonini: (18) 3522-8090 | (18) 99607-8090 | (18) 99702-8020.

