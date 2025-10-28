Prefeitura define área para construção das 120 casas populares e agora aguarda aprovação da CDHU

A população adamantinense aguarda a construção das 120 casas populares anunciadas ainda na gestão anterior (Márcio Cardim). Por isso, com o objetivo de saber afinal em que etapa está a viabilização dessas moradias, a reportagem do Jornal Folha Regional solicitou informações detalhadas à Prefeitura de Adamantina.

Na resposta, a Secretaria Municipal de Planejamento informou que o convênio está em fase de análise junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. Inclusive, com a área onde será implantado o conjunto habitacional já definida. “Já foi encaminhada à CDHU. No entanto, o órgão estadual realiza a análise técnica de viabilidade da implantação, incluindo verificação documental, urbanística e topográfica”.

Portanto, a Prefeitura aguarda precisa aguardar a validação do terreno para, depois, realizar a negociação para aquisição, “conforme recomendação do próprio órgão estadual, que orienta os municípios a efetivar a aquisição apenas após a confirmação da viabilidade técnica e aprovação da área”.

A localização ainda não foi divulgada. Tal estratégia visa evitar especulação imobiliária, segundo o secretário de gabinete, Wilson Alcântara.

Após a concretização do terreno, serão iniciados pela Prefeitura os trâmites seguintes: elaboração dos projetos executivos e posterior publicação de edital de licitação.

“Ainda não há prazo definido para o início das obras, tendo em vista que o neste momento o processo depende da referida aprovação formal da CDHU”, concluiu a Secretaria de Planejamento.

.