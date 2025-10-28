FAI celebra o sucesso dos Congressos Científicos com mais de 2 mil autores de cinco estados

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) encerrou, com grande êxito, mais uma edição de seus tradicionais Congressos Científicos, realizados entre os dias 20 e 22 de outubro, com o tema “Inteligência Humana e Transformações na Atualidade”. A programação gratuita e aberta ao público reuniu milhares de visitantes de toda a região e apresentou uma expressiva produção científica de estudantes e pesquisadores de diferentes níveis de ensino e estados do país.

No total, foram 795 trabalhos submetidos, representando um aumento de 23% em relação a 2024, e 2.055 autores inscritos, provenientes de cinco estados brasileiros (ES, MG, MS, PR e SP)..

A 19ª edição do Congresso de Iniciação Científica (CIC) contou com 323 trabalhos submetidos (45 apresentações orais e 278 pôsteres digitais), totalizando 666 autores.

O 15º Congresso de Pesquisa Científica (CPC) recebeu 94 trabalhos (16 orais e 78 pôsteres digitais), com 133 autores envolvidos.

Já o 18º Congresso de Iniciação Científica Júnior (CIC Jr.), voltado à educação básica, apresentou 378 trabalhos (120 maquetes e 258 pôsteres), com 1.256 autores participantes.

Um dos grandes destaques desta edição foi o investimento em tecnologia e aprimoramento da experiência dos participantes. Assim como no ano anterior, o evento contou com tótens digitais para exibição dos pôsteres e salas silenciosas para apresentações orais do CIC e CPC, proporcionando um ambiente mais adequado à concentração e à qualidade acústica.

Além disso, a programação incluiu 12 minicursos gratuitos, ministrados por docentes e pesquisadores convidados, ampliando as oportunidades de aprendizado e atualização científica.

“Os Congressos Científicos da FAI cresceram de forma expressiva neste ano. Em 2025, recebemos 795 trabalhos submetidos — um aumento de 23% em relação a 2024. O destaque foi o CPC, que teve crescimento de 62%, seguido do CIC, com 35%, e do CIC Jr., com 9%. Além disso, 2.135 pessoas registraram presença durante o evento e avaliaram a experiência com média de satisfação de 9,7. Esses números refletem o engajamento crescente da comunidade acadêmica e o fortalecimento da cultura científica na instituição”, destacou o Prof. Dr. Guilherme do Nascimento, Coordenador de Comunicação Científica da FAI.

A Profa. Dra. Márcia Zilioli Bellini, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) e organizadora do evento, ressaltou o caráter inovador e colaborativo da iniciativa. “Os Congressos Científicos da FAI têm como essência a troca de saberes e a valorização da pesquisa em todas as suas etapas. A cada edição, buscamos inovar, oferecendo aos participantes uma estrutura acolhedora, tecnológica e que estimule o protagonismo científico”, resalta.

Por fim, o Reitor da FAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, enfatizou o papel dos congressos como parte do compromisso institucional com a formação integral. “A FAI acredita que a iniciação científica é um caminho essencial para o desenvolvimento humano e social. Ao proporcionar eventos como este, gratuitos e abertos à comunidade, reforçamos nosso compromisso com a educação transformadora e com a construção de uma sociedade mais crítica e participativa”, finaliza.

A qualidade dos trabalhos apresentados foi reconhecida durante as avaliações, e a relação dos trabalhos premiados estará disponível no site da FAI a partir do dia 11 de novembro. A cerimônia de premiação ocorrerá em 18 de novembro, no Auditório Miguel Reale, no Campus II da instituição.

Por Jéssica Nakadaira – Crédito das fotos: Juliane Derroide

.