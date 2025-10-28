Alunos indígenas protagonizam exposição e fortalecem cultura de paz em Adamantina

O Poder Judiciário da Comarca de Adamantina, por meio da juíza Dra. Ruth Duarte Menegatti, realiza na próxima quarta-feira, 29 de outubro, às 14h, a cerimônia de premiação e abertura da exposição “Vozes da Terra”, na Instituição Carlos Pegoraro, em Adamantina (SP).

O evento marca mais uma etapa do projeto “Calendário da Vida – Vozes da Terra”, uma iniciativa que integra arte, educação e cultura de paz, promovendo o diálogo entre povos e gerações, a valorização da diversidade e o fortalecimento da identidade indígena.

A mostra é resultado das atividades desenvolvidas na Escola Estadual Indígena Índia Maria Rosa, localizada na Terra Indígena Icatu, em Braúna (SP), que abriga as etnias Kaingang e Terena. A ação contou com o apoio do Museu Índia Vanuíre e do Projeto Roteiro Único de Trabalho Humanizado, em parceria com o Poder Judiciário de Adamantina.

Idealizado pela magistrada Ruth Duarte Menegatti, o projeto Calendário da Vida foi criado em 2017 e é reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) como uma das principais iniciativas do Judiciário voltadas à educação, cidadania e cultura de paz.

Em 2021, a ação recebeu destaque na 2ª edição do Prêmio #Rompa TJSP/Apamagis, por sua contribuição à formação de valores humanos e à ressocialização de pessoas privadas de liberdade na Penitenciária de Tupi Paulista.

Nesta nova edição, o projeto se expande e alcança o público indígena, reafirmando o compromisso com uma educação humanizada, plural e alinhada às Diretrizes da Lei nº 9.394/96 (LDB), que estabelece o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena como parte obrigatória do currículo escolar.

Por Jesana Lima – MTb 75.651 – Crédito da Imagem: TJ/SP

