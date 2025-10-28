Resenha FC é campeão do 2º Torneio Regional Hookan Valen de Futebol Médio de Adamantina

A equipe Resenha FC Adamantina/ WL Barbearia sagrou-se campeão do 2° Torneio Regional Aberto Hookan Valen de Futebol Médio de Adamantina.

O título conquistado foi na vitória na disputa final por 2 a 0, contra o adversário a equipe do Eletro Lis FC/ Flórida Paulista.

Os gols foram marcados através dos jogadores: Jú Miranda na 1ª etapa e Felipe Neguinho na 2ª ° etapa.

O evento esportivo que teve a participação de dezesseis equipes de Adamantina e cidades vizinhas foi realizado no domingo (26) no campo da A.M.F.E.F (Próximo a Camda).

Os dirigentes, jogadores e comissão técnica da SE Hookan Valen premiou ainda CW Motos FC / Adamantina (4°lugar), Atlético Peso Pesado (3° Lugar), Artilheiro Felipe Neguinho (Resenha EC) e Defesa menos vazada Rafael Robledo e Guilherme (Resenha EC).

ARBITRAGEM

Tico Lucélia

AGRADECIMENTO

A SE Hookan Valen, agradecem a todos patrocinadores por acreditar neste evento.

LOCUÇÃO

Jair Kbça

SOM

Beto Reparos Som.

Por: Jair Kbça – Foto: Lucas Ramos

.