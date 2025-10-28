San Remo e Parque Iguaçu estreiam com vitória na Copa Inter Municipal Vovozão de Futebol Médio

A equipe do San Remo EC Adamantina/ Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Itamar Eletrecista/ Zé Valente estreou com vitória na 2ª edição da Copa Inter Municipal Vovózão acima de 50 anos de Futebol Médio de Lucélia.

Destaque para o bom e experiente jogador Esquerdinha, que anotou os dois gols da vitória da equipe adamantinense.

Na abertura da rodada no domingo (26) no Tênis Clube de Lucélia, mais dois jogos aconteceram.

O Parque Iguaçu FC/ Tavone Transportes/ HB Autopeças também de Adamantina superou com goleada por 6 a 0, o Pracinha / Mariápolis.

Já o Rinópolis FC fez o venceu a sua partida contra o time do Flórida Paulista FC por 2 a 0.

Finalizando a rodada de abertura, o ABC Lucélia fez sua parte como anfitriões e derrotou por 1a 0, a CME de Osvaldo Cruz.

ARBITRAGEM/ MESÁRIO E ORGANIZAÇÃO

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

Por: Jair Kbça – Foto: Rita Nery

