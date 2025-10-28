Atleta de Adamantina conquista medalha de bronze no Campeonato Paulista de Judô

O atleta adamantinense João Pedro Lima Ferreira da Silva conquistou a medalha de bronze no Campeonato Paulista de Judô, realizado no último dia 25 de outubro, na cidade de São Bernardo do Campo.

Representando a Associação de Judô de Adamantina, comandada pelo sensei Antônio Cazu, João Pedro competiu na categoria Sub-18, enfrentando uma disputa acirrada com 22 atletas da mesma faixa etária.

Dedicado ao esporte, o jovem judoca tem participado do campeonato estadual todos os anos, sempre figurando entre os melhores do Estado de São Paulo. Em 2025, intensificou os treinos e aprimorou seus conhecimentos, o que contribuiu para mais uma conquista importante em sua trajetória esportiva. O evento foi organizado pela Federação Paulista de Judô e reuniu atletas de diversas regiões do estado, reforçando o alto nível técnico e o espírito competitivo da modalidade.

Por IMPACTO NOTÍCIAS – Foto: arquivo pessoal

