Servidora pública morre e outras duas pessoas ficam feridas após acidente com quatro veículos em rodovia de MS

A servidora pública Fernanda Barbosa Paimel, de 28 anos, morreu na manhã desta terça-feira (21), após se envolver num acidente entre duas carretas e dois carros. O acidente aconteceu na BR-163, no trecho que liga a cidade de Jutí (MS) e Naviraí (MS).
Segundo a Motiva Pantanal, concessionária que administra a rodovia, além de Fernanda, outras duas pessoas, que seguiam no carro de passeio, foram socorridos com ferimentos leves. Os caminhoneiros não tiveram ferimentos.
A motorista, de 30 anos, e os condutores da carreta passaram pelo teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo.
O trecho da rodovia chegou a ser interditado por cinco horas e foi liberado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A equipe de perícia esteve no local para realizar os procedimentos legais.
Por Antonio Bispo, Roberti Neto*, g1 MS – Foto: Sidnei Bronka