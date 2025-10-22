Caminhão com adubo líquido tomba em recuo da serra de São Pedro e mobiliza bombeiros e Defesa Civil

Um caminhão carregado de adubo líquido tombou no recuo do caminho da Serra de São Pedro (SP) na madrugada desta quarta-feira (22). O motorista foi socorrido pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.
Segundo apuração da EPTV, afiliada da Globo para Piracicaba e região, houve vazamento de parte do produto. A Defesa Civil esteve no local e monitora o trecho.
Segundo o órgão, a quantidade de abudo líquido derramada não chegou a contaminar o solo. O local não precisou ser interditado.
As causas do acidente são investigadas.
Por g1 Piracicaba e Região – Foto: Defesa Civil/Reprodução