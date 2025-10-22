Furto em cemitério: escultura de bronze avaliada em R$ 40 mil some no interior de SP

Uma escultura de bronze avaliada em mais de R$ 40 mil foi furtada no Cemitério São Bento, em Araraquara (SP). Três pessoas foram detidas na madrugada desta segunda-feira (20) suspeitas de envolvimento neste e em outros crimes cometidos no mesmo local.
De acordo com a proprietária do túmulo violado, a escultura tem 1,5 metro de comprimento e seriam necessárias, pelo menos, cinco pessoas para mover o objeto. Uma Kombi pode ter sido usada neste e em outros crimes.
Trio suspeito
Segundo a Guarda Civil Municipal, um homem de 45 anos foi detido em flagrante durante uma ronda a pé dentro do cemitério, carregando um saco com 15 placas de bronze.
Conforme o comandante da GCM, Sírio Santos Magalhães Júnior, o próprio suspeito indicou a possível receptadora dos materiais.
Os guardas foram até o local, um ponto de coleta de recicláveis, e identificaram uma Kombi que já estava sendo monitorada por câmeras de segurança por suspeita de ser usada nos furtos.
“Pedimos a permissão da proprietária para verificar a Kombi e a residência. […] No interior da Kombi, atrás do banco, foram achadas algumas peças do cemitério e, dentro da residência, […] foi achado, juntamente com outros fios de cobre, […] mais uma placa de bronze do cemitério”, detalhou o comandante ao portal ACidade ON, do grupo EP.