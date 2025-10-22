Carro bate em coqueiro e duas pessoas morrem

Dois passageiros — um que estava no banco da frente e outro no banco de trás — morreram no local. O condutor e outro ocupante ficaram gravemente feridos. Eles foram levados para a Santa Casa de Cardoso e, em seguida, transferidos para a Santa Casa de Votuporanga.

As vítimas trabalhavam em uma empresa localizada perto de São João do Marinheiro, distrito de Cardoso. Por g1 Rio Preto e Araçatuba, TV TEM – Foto: Arquivo pessoal