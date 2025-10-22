Carro bate em coqueiro e duas pessoas morrem

Duas pessoas morreram na manhã desta quarta-feira (22) após o carro em que estavam bater em um coqueiro, em Cardoso (SP). De acordo com a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle da direção.
Dois passageiros — um que estava no banco da frente e outro no banco de trás — morreram no local. O condutor e outro ocupante ficaram gravemente feridos. Eles foram levados para a Santa Casa de Cardoso e, em seguida, transferidos para a Santa Casa de Votuporanga.
As vítimas trabalhavam em uma empresa localizada perto de São João do Marinheiro, distrito de Cardoso.
Por g1 Rio Preto e Araçatuba, TV TEM – Foto: Arquivo pessoal