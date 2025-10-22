Supervisor do Ministério da Saúde cumpre agenda em Adamantina

Adamantina será uma das cidades da região Alta Paulista a receber, nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24), a visita do supervisor administrativo da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos (ASPAR) do Ministério da Saúde, Humberto Tobé. Ele cumpre uma série de compromissos oficiais em municípios da região entre os dias 22 e 24 de outubro, com o objetivo de fortalecer o diálogo entre o Governo Federal e os gestores locais da saúde.

Na primeira agenda em Adamantina, Humberto Tobé participará de uma roda de conversa sobre os desafios do SUS e os programas e investimentos do Ministério da Saúde, às 20h, no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Região de Adamantina, localizado na Alameda Fernão Dias, 705, no Centro. O encontro será aberto a autoridades, profissionais de saúde, representantes de entidades e à comunidade em geral.

Já na sexta-feira (24), às 9h00 estará na Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, onde visitará a instituição e apresentará iniciativas e investimentos do Ministério da Saúde.

Após concederá entrevistas para órgãos de imprensa de Adamantina, entre eles ao site AdamantinaNET/TV Folha Regional.

A agenda do supervisor inclui a apresentação de programas estratégicos do Ministério da Saúde, como Agora Tem Especialistas, Mais Médicos, Farmácia Popular, SUS Digital, Brasil Sorridente e o SAMU 192, além da exposição de dados e investimentos do Novo PAC Saúde, que contempla a Região Alta Paulista com recursos estimados em R$ 24,5 milhões. Esses investimentos abrangem novas unidades básicas de saúde (UBS), ambulâncias, kits de teleconsulta e equipamentos hospitalares.

Segundo o Ministério da Saúde, as visitas buscam aproximar a equipe do ministro Alexandre Padilha das administrações municipais, ouvir as demandas locais, apresentar os programas federais e reforçar a parceria com as cidades. A proposta é fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e dar maior visibilidade às ações do Governo Federal que já beneficiam a população regional.

