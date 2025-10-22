Primeiro dia dos Congressos Científicos da FAI é marcado por tecnologia e inovação nas apresentações

Com totens digitais e salas silenciosas para apresentações, evento cumpre expectativas no primeiro dia e segue com programação intensa

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) deu início, nesta segunda-feira, a mais uma edição de seus tradicionais Congressos Científicos. Com o tema “Inteligência Humana e Transformações na Atualidade”, o primeiro dos três dias de evento foi um sucesso, transcorrendo conforme o planejado e com grande adesão de participantes.

O evento, que segue até 22 de outubro, é gratuito e tem visitação aberta a toda comunidade interessada em prestigiar os trabalhos. A programação unifica três congressos simultâneos: o XIX Congresso de Iniciação Científica (CIC), o XV Congresso de Pesquisa Científica (CPC) e o XVIII Congresso de Iniciação Científica Júnior (CIC Jr.).

Um dos principais destaques desta edição, e que marcou o primeiro dia, é o investimento em tecnologia para a experiência dos participantes. Assim como no ano anterior, foram implementados totens digitais para a apresentação de trabalhos no formato pôster e salas silenciosas para as apresentações orais. O formato proporciona um ambiente de maior concentração e qualidade acústica para os apresentadores e avaliadores, otimizando a troca de conhecimento.

A iniciativa é organizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG). A Profa. Dra. Márcia Zilioli Bellini, pró-reitora da área, ressalta que as inovações estão alinhadas ao objetivo do evento: “Já temos os congressos científicos há 18 anos. E de uns tempos para cá, eles passaram a ser muito tecnológicos. Os totens com os pôsteres eletrônicos e as apresentações orais acontecendo nas salas silenciosas, por exemplo, são ideias que tivemos tempos atrás e que conseguimos transformar em realidade. Agradeço a todos que tornaram possível o nosso grande evento”, comenta.

O sucesso operacional do primeiro dia foi resultado de um esforço coletivo. Guilherme Batista do Nascimento, Coordenador de Comunicação Científica da FAI, elogiou o engajamento da comunidade acadêmica e a recepção do público. “Tivemos um público bom, de apresentadores e também de alunos que vieram prestigiar os demais trabalhos”, afirma. “E quero dar destaque para toda a equipe da FAI, de todos os setores: limpeza, manutenção, comunicação, professores, avaliadores. Todos se dispuseram, neste primeiro dia, a resolver qualquer intercorrência, buscando formas de orientar as pessoas e de fazer tudo funcionar da melhor forma possível”.

A expectativa da organização é que os próximos dois dias mantenham o alto nível das apresentações, minicursos e oficinas.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP