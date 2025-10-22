Arsenal/Supermercado Godoy vence em sua estreia na 1ª Copa SELAR Master de Futsal de Adamantina

Na sua estreia na 1° Copa Selar Master Acima de 40 anos de Futsal de Adamantina, e equipe do Arsenal F.C/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Bar do Lú, se saiu bem em quadra e conquistou uma vitória por 5 a 3, contra o Os Quaiados FC/ Comercial Aguapeí/ Itamar Eletrecista/ Marcos Construtor.
Os gols da equipe foram marcados por Andersinho e Thiago Cenedesi (2 vezes cada) e Anderson Pulga fechou o placar.
PARQUE IGUAÇU F.C VENCE PEDALADA FUTSAL
O Parque Iguaçu FC/ Tavone Transportes/ Recanto dos Animais/ HB Auto Peças/ FS Telecomunicação, somou seus seis pontos na competição com a vitória por 3 a 1, contra o Pedalada Futsal/ Bassan Alimentos/ Anderson Veículos.
Os atletas Pedro Henrique “Pedrão” e Flávio Dentinho fizeram os gols da vitória.
A segunda rodada foi realizada na noite de segunda-feira (20) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina.
CLASSIFICAÇÃO
1°) Parque Iguaçu – 6
2º) Pedalada – 3
3º) Arsenal – 3
4º) ABC e Os Quaiados – 0
TERCEIRA RODADA NESTA QUARTA-FEIRA (22)
A terceira rodada da 1° Copa Selar Master Acima de 40 anos de Futsal de Adamantina acontecerá nesta quarta-feira (22), à partir das 19h30.
Na primeira partida Parque Iguaçu F.C. enfrenta o Arsenal FC.
Na segunda partida entram em quadra e se enfrentarão Os Quaiados FC e ABC FC/NM Instalações Elétricas.
Folga- Pedalada
–ARBITRAGEM
David Sorriso e Rauiri Miranda
-MESÁRIO
Ronaldo Dutra
-ORGANIZAÇÃO
SELAR Adamantina
Luis Alexandre Hagui “Xandy” (Secretário de Esportes) e Luciano Netto (Diretor)
APOIO
Prefeitura Municipal de Adamantina
Por: Jair Kbça – Foto Cedida: Marcio Filho