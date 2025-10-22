Close Menu
Geral

Motorista morre carbonizado em carro que dirigia após acidente na BR-158

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Celso Aparecido Alves de Freitas, de 57 anos, morreu carbonizado após um acidente na BR-158, em Selvíria (MS), na madrugada desta quarta-feira (22). O carro foi encontrado fora da pista e completamente destruído pelo fogo.

O acidente ocorreu por volta das 5h30, quando a vítima dirigia sozinha pela rodovia. A perícia esteve no local e o corpo foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), em Três Lagoas, onde a vítima morava.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil atenderam a ocorrência. A causa do acidente ainda é investigada. O caso foi registrado como sinistro de trânsito.

Por Ninfa Eugênia*, g1 MS – Foto: Polícia Civil/Reprodução

 
